روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس دير كييف المتهم لموالاة موسكو

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن متروبوليتان بافل أحد زعماء الكنيسة الأرثوذكسية رئيس دير كييف بيشيرسك لافرا والمتهم بموالاة موسكو.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الدبلوماسية الروسية قولها -في بيان اليوم السبت- "نطالب نظام كييف بالامتثال الصارم لالتزاماته القانونية الدولية والإفراج عن المتروبوليتان بافل ، الذي يعاني من مرض خطير، دون تأخير وتزويده بالمساعدة الطبية اللازمة.

ووضعت السلطات الأوكرانية المتروبوليتان بافل (بيوتر ليبيد) من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو قيد الاحتجاز حتى 14 أغسطس بعد ان كان قيد الاقامة الجبرية، كما قضت محكمة مقاطعة سولومنكي، بالموافقة على طلب من مكتب المدعي العام. هذا يعني أنه سيحتجز الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ذلك، سُمح لبافل بإيداع وديعة تزيد عن 33 مليون هريفنا أوكرانية، أي ما يعادل حوالي 900 ألف دولار، وفقا لصحيفة (كييف بوست) الأوكرانية.

كان مكتب المدعي العام قد سعى في البداية إلى تمديد اعتقاله حتى الأول من سبتمبر وفرض مبلغ كفالة 1.6 مليون دولار.

ويعتزم متروبوليتان بافل الطعن في قرار المحكمة ومن المتوقع أن يقدم استئنافا.

ويتولى بافل إدارة دير كييف-بيشيرسك لافرا، الذي يعد مقرا للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والتي انفصلت عن بطريركية موسكو بعد بدء الحرب العام الماضي حيث كان رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية موالين لموسكو.

ويقول ممثلو الادعاء في كييف إن بافل متهم بالتحريض على الكراهية القومية والدينية.

وتخطط الحكومة الأوكرانية لطرد بافل وأتباعه من القساوسة والرهبان من الكنيسة التي يديرها.

ونفى بافل هذه المزاعم، قائلاً: "إن سلطات كييف ليس لديها أسباب قانونية لطرد الرهبان والموظفين من الدير.