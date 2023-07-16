الرئيس الجزائري يصل إلى الدوحة في زيارة لمدة يومين

ياسر رشاد - القاهرة -

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت إلى الدوحة في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى دولة قطر تستمر لمدة يومين.

الرئيس الجزائري

وكان في استقبال الرئيس الجزائري لدى وصوله إلى العاصمة القطرية، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يذكر أن الجزائر وقطر تربطهما علاقات سياسية واقتصادية قوية تمت ترجمتها من خلال الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين، وكذلك التوقيع في عام 2022 المنصرم على عدة مذكرات تفاهم وإتفاقيات تعاون؛ من بينها إتفاقية متعلقة بإقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وإتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي، إلى جانب إتفاقيات ومذكرات أخرى في قطاعات السياحة والصناعة، والصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مشروع بناء المستشفى "الجزائري القطري الألماني"، وتوسعة مصنع الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بشرقي الجزائر.