انت الان تتابع خبر برشلونة يضع "سيناريو بديل" لضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461725-638250531324208779.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-15 | 23:41
المصدر:
750 مشاهدة
وضع برشلونة السيناريو الجديد لضم نجم من نادي مانشستر سيتي، هذا الصيف، بحسب تقرير صحفي إسباني.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يصر على ضم البرتغالي برناردو سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويرتبط سيلفا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، لكنه ألمح لرغبته في الرحيل عن ملعب الاتحاد هذا الصيف، في أكثر من مناسبة.
وأضافت الصحيفة أن "سيلفا أيضا لديه الرغبة في اللعب لبرشلونة، خاصة بعدما استعاد الفريق بريقه من جديد".
ويرتبط سيلفا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، لكنه ألمح لرغبته في الرحيل عن ملعب الاتحاد هذا الصيف، في أكثر من مناسبة.
وأضافت الصحيفة أن "سيلفا أيضا لديه الرغبة في اللعب لبرشلونة، خاصة بعدما استعاد الفريق بريقه من جديد".
وأشارت إلى أن "برشلونة يفكر في استعارة سيلفا لمدة موسم، مع وضع بند إلزامي بشرائه نهائيا، عقب نهاية فترة الإعارة".
وأكدت أن برشلونة اضطر للجوء إلى هذا الحل، لتفادي التعرض لخطر المساءلة عبر قانون اللعب المالي النظيف.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا