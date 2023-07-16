مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام أمريكية إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار في هامبتون بولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق روسيا اليوم.

وذكرت أن المطاردة لمشتبه به يدعى أندريه لونغمور الذي تبحث عنه السلطات بعد إطلاقه النار على أربعة أشخاص.

وخلال مؤتمر صحفي، دعا عمدة مقاطعة هنري ريغينالد ب. سكاندريت، وسائل الإعلام للاتصال برقم 911 إذا تم رصد لونغمور، 40 عاما، لأنه معروف بأنه "مسلح وخطير".

وقال سكاندريت إنه تم عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل القبض على المشتبه به.

وأضاف: "أينما كنت سوف نطاردك في أي حفرة قد تكون مقيما فيها ونرميك في السجن".

وأفادت شبكة "cbs" الأمريكية بأن الجدول الزمني للأحداث غير واضح، لكن الوضع تكشّف حوالي الساعة 10:45 صباحا يوم السبت في منطقة دوجوود ليكس في هامبتون بجورجيا، وفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في حكومة مقاطعة هنري.

إلى ذلك، أوضح رئيس شرطة هامبتون جيمس تورنر، أن الدافع غير معروف، مشيرا إلى أن جرائم القتل الأربع حدثت في مواقع مختلفة، وأن المشتبه به من سكان مدينة هامبتون.

وبين تورنر أنه من غير المعروف أيضا ما إذا كان المشتبه به على صلة بالضحايا.

وبحسب تورنر، كان جميع القتلى الأربعة بالغين ثلاثة رجال وامرأة، قائلا إن أسماءهم لن يتم الإفراج عنها حتى يتم إخطار أسرهم.

إلى ذلك، كشفت السلطات أن المشتبه به معروف بقيادة سيارة "جي إم إيه أكاديا" 2017 سوداء اللون تحمل لوحة ترخيص "DHF756".