إيلون ماسك: الولايات المتحدة كلمة السر في تغيير نتيجة النزاع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا من يأسها، في محاولة فاشلة لتغيير نتيجة النزاع في أوكرانيا وإذلال نفسها، وفق روسيا اليوم.

وقال ماسك على "تويتر": "نفدت ذخيرتنا العادية لإرسالها إلى أوكرانيا، لذلك فإننا نرسل لهم الآن قنابل عنقودية في حالة من اليأس، ونهين أنفسنا دون تغيير في مجرى الأحداث".

وشكر ماسك أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين صوتوا في السابق لصالح تعديل حظر إرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، والذي لم يتم قبوله في النهاية، مشيرا إلى أنهم كانوا "يحاولون وقف الانحطاط من قيمة أمريكا".

وأضاف ماسك: "تمتلك روسيا على الأقل أربعة أضعاف كمية المدفعية التي تمتلكها أوكرانيا و10 أضعاف الذخيرة".

وحذر ماسك، في وقت سابق من العواقب السلبية لإمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بالقنابل العنقودية، واصفا تصرف واشنطن بـ"النفاق".