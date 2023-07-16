شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" ناقشت 90 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارست لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، دروها التشريعي والرقابي، خلال دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعي الثاني، وعلى الجانب الرقابى، قامت اللجنة بمناقشة 90 طلب إحاطة تم احالتهم للجنة، وتم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجاري الانتهاء من مذكرات الطلبات الأخيرة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6-تنظيم الأسرة.

7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.