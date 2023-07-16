انت الان تتابع خبر اغلاق مقرات وقصف صاروخي.. ماذا يجري في البصرة والنجف؟ (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا في محافظة البصرة، إن "مجموعة من أنصار التيار الصدري، أقدمت على إغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة الإسلامية، تعبيراً عن احتجاجهم عما أسموه الإساءة التي وجهها الحزب إلى مرجعهم الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر".



وأضاف، أن "قوة امنية طوقت مقر حزب الدعوة الإسلامية في محافظة البصرة، بعد ان استئناف عمله، وغادر الصدريون بوابة المقر".

من جهته، قال مراسلنا في محافظة النجف الاشرف، إن "عناصر مجهولة استهدفت فجر اليوم مقر حزب الدعوة العام في النجف بقذيفة (آر بي جي)".