انت الان تتابع خبر بطريقة غير شرعية.. اعتقال 17 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (17) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".



وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة".