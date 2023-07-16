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بطريقة غير شرعية.. اعتقال 17 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (17) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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