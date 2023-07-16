انت الان تتابع خبر صدور أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً؛ في قضيَّة التلاعب في سلف قسم الصيانة في مطار النجف الدوليّ، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم سبق له أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المطار".



وأكَّدت الهيئة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهم الهارب؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".