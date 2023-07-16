انت الان تتابع خبر هاني رمزي يكشف حقيقة هجرته إلى كندا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجرى الفنان المصري مداخلات هاتفية بعدد من البرامج، ذكر فيها أنه متواجد في مصر، وبالتحديد منطقة "الساحل الشمالي"، ولم يغادر على الإطلاق.

وأكد هاني رمزي أنه في الليلة التي انطلقت فيها هذه الأنباء كان يتواجد في مصر ويشاهد مسرحية في المسرح القومي، وبعدها غادر إلى "الساحل الشمالي" من أجل قضاء إجازة.



لكنه فوجئ بكم كبير من الرسائل والاتصالات التي تسأله عن حقيقة هجرته، وهو ما دفعه للتأكيد على أن هذه الإشاعة جاءت بسبب تصريح للدكتور خالد منتصر حول عن سفرهما إلى كندا في أيلول.

وأكد هاني رمزي أنه بالفعل سيسافر في أيلول وكذلك في أب بصحبة مجموعة من الفنانين، ولكن الهدف من الزيارة هو الالتقاء بالمصريين المهاجرين في الخارج، لتعزيز ارتباطهم وتواصلهم بمصر.

وأكد أنه سيسافر إلى كندا وكذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية بصحبة وفد آخر، مؤكداً أنه في خدمة بلده في أي وقت ولن يقصر في هذا الأمر، حسب تعبيره.

هاني رمزي كشف عن أنه فكّر بالفعل في السابق في الهجرة، وقدّم بالفعل على إقامة في الولايات المتحدة الأميركية بعد النصائح التي تلقاها من مقربين.