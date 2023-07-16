شكرا لقرائتكم خبر عن 2027 أداة رقابية ناقشتها الجلسات العامة لـ "النواب" بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس النواب تقريرا أعدته الامانة العامة، بشأن إنجازات المجلس على مدار دور الانعقاد الثالث " أكتوبر_ يوليو 2023"، حيث ذكر التقرير أن المجلس واصل داء مهامه البرلمانية على جميع المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة، تمثلت في إجمالي 2027 أداة رقابية :

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