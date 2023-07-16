انت الان تتابع خبر طقس مفصل للأسبوع الحالي.. البصرة تسجل نصف درجة الغليان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، ولا تغير فيها في القسم الجنوبي من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".وأشارت الى ان، أن "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

