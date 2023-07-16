انت الان تتابع خبر إصابة 3 اشخاص بـ"السكاكين" بالنجف وهجوم مسلح على مسؤول في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "نزاعاً مسلحاً بالسكاكين والالات الحادة وقع في ناحية العباسية بمحافظة النجف الاشرف أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص".

الى ذلك، قال مصدر آخر لـ الخليج 365، إن "مدير دائرة ماء سيد دخيل في محافظة ذي قار أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم مسلح داخل دائرته".

