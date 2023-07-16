إصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار قرب بيت لحم

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بجروح، اليوم الأحد، في إطلاق نار استهدفهم على مفرق تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.



وأضافت أن أحد المستوطنين الثلاثة أصيب بجروح خطيرة.



وبحسب مصادر الجيش الإسرائيلي، فإن النيران أطلقت على المستوطنين من داخل سيارة لاذت بالفرار من المكان.



ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات وأغلق كافة الشوارع في المنطقة، وباشر عملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذين.



وفي ردود الفعل على العملية، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار في بيت لحم، وقالت إنها تؤكد أن المقاومة لن تتوقف أمام عدوان الاحتلال.



وقال الناطق باسم الحركة إن المقاومة بالضفة الغربية تتصاعد وتتمدد ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وشهدت الضفة مؤخرا عمليات إطلاق نار نفذها فلسطينيون، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين.



المصدر : الجزيرة

