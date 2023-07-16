قوات "فاغنر" تصل بيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت مجموعة كبيرة تحمل مقاتلين من العسكرية الروسية الخاصة " فاغنر" بيلاروسيا قادمة من روسيا صباح أمس السبت.

مقاتلو "فاغنر"

وقال مسؤولون أوكرانيون وبولنديون إن مقاتلي "فاغنر" دخلوا بيلاروسيا بغرض التدريب، في حين أكد ذلك أندري ديمشينكو، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية حينما كتب في بيان نشر على تطبيق المراسلة تليجرام "فاغنر في روسيا البيضاء".

يبدو أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان جدّياً حينما أعلن الشهر الماضي، أن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة فاغنر لتدريب مقاتليها، معلنا أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

ونشرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، مقطع فيديو يظهر فيه من قالت إنهم مقاتلون من فاغنر يدربون جنودا من روسيا البيضاء في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

وقال مصدران مقربان من المقاتلين، إن بعض عناصر فاغنر موجودون في روسيا البيضاء منذ يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وشدد نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين على أن وارسو لديها تأكيدات أيضا بوجود مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء.

وأضاف على تويتر "قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي".

يأتي هذا بعدما أكدت بولندا أوائل الشهر الجاري أنها تعزز حدودها مع روسيا البيضاء لمواجهة أي تهديدات محتملة.

60 شاحنة وحافلة

يشار إلى أن مجموعة "بيلاروسكي هاجون" المستقلة والتي تتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا، كانت أعلنت أن 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل عبرت إلى الدولة الواقعة شرق أوروبا برفقة الشرطة البيلاروسية.

ولم توفر المجموعة صوراً أو مقاطع مصورة للمركبات، لكنها أوضحت أنها كانت تحمل لوحات من مناطق شرق أوكرانيا التي باتت تقع تحت سيطرة روسيا، وحيث قاتل عناصر فاغنر في صفوف القوات الروسية حتى وقت التمرد الفاشل الشهر الماضي.

واتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج أوسيبوفيتشي، وهي بلدة تبعد 230 كيلومتراً شمال الحدود الأوكرانية، وفقاً لـ"بيلاروسكي هاجون".