الصومال تُعلن القضاء على 18 إرهابيًا بينهم قياديون في عملية للجيش

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت القوات الصومالية الخاصة "دنب" عملية عسكرية في منطقة "بودبود" بمحافظة غلغدود وسط الصومال، لقى خلالها 18 عنصرًا، بينهم قياديون من مليشيات "الشباب" الإرهابية، حتفهم.



وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد إنه "خلال العملية نجحت القوات في تدمير قواعد للإرهابيين".



من جانب آخر، أشار ضابط بالجيش الصومالي إلى أن القوات المسلحة داهمت مخزنًا للعبوات الناسفة تابعًا للعدو الإرهابي.



ويواصل الجيش الصومالي زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي تتواجد فيها مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، حيث من المقرر أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير البلاد من فلول الإرهاب.

هجوم على مركز للشرطة

وكانت "حركة الشباب" الصومالية الإرهابية قد شنت هجوما على مركز للشرطة شمال شرقي كينيا، الجمعة الماضية، وذلك بعد سيطرة الحركة على قاعدة عسكرية في مدينة جريلي جنوبي الصومال، والتي تقع على الحدود مع كينيا.

وهاجم الإرهابيون مركز شرطة ورغدودو، لكن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة عليه بعد اشتباكات، وانسحب المهاجمون إثر هجوم من الجيش الكيني، بحسب شبكة "العين". ويعتبر الهجوم الأخير جزءا من سلسلة هجمات يشنها عناصر حركة "الشباب" في المنطقة، والتي تستفيد من الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات التحالف الدولي "أتميس" من الصومال.

وتقع ورغدودو في عمق الأراضي الكينية على الطريق الرابط بين مدينة عيل واق في الصومال ومنطقة مانديرا في كينيا، وشهدت اليوم الجمعة، هجوما من قبل عناصر حركة "الشباب" الإرهابية.

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