أمريكا.. زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ولاية ألاسكا وتحذير من تسونامي

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي بعد الزلزال القوي.



وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال كان على بعد 55 ميلا جنوب غربي مدينة ساند بوينت بولاية ألاسكا.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات وعلى بعد 106 كيلومترات، جنوب بلدة ساند بوينت، البالغ عدد سكانها نحو ألف نسمة.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.



يشار إلى أن آلاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

تحذير من زلزال قوي في تركيا

وفي سياق آخر، كشف هالوك إيدوغان، أستاذ علم الزلازل، وعضو مجلس علماء إسطنبول، عن توقع العلماء وقوع زلزال قوي قوته ستكون أكثر من 7 درجات في إسطنبول وبحر منطقة مرمرة.



وكشفت وسائل الإعلام في وقت سابق، بيانا للعالم ناسي جورور عضو مجلس علماء إسطنبول حول الزلزال المحتمل في إسطنبول سيمتد لأحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قريبا من ساحل إسطنبول.

وأوضح إيدوغان لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أنه بحسب التنبؤات فسيكون هناك تفعيل الصدع في بحر مرمرة وسيكون الزلزال قويا، واحتمال حدوث هذا الزلزال بحلول عام 2030 يصل إلى 50%، الدراسة تم التوصل إليها بناء على دراسة 2000 عام من تاريخ الزلازل في هذه المنطقة.

وتابع: «لا يوجد شيء جديد في كلمات جورور، فمن وقت لآخر يذكر العلماء الجمهور بمثل هذا التهديد، ليس هناك هدف للتخويف، نحن فقط نذكّر الناس بالاستعداد لمثل هذه الكارثة، وتتخذ السلطات ما يلزم من تدابير مسبقة لتقليل الضرر المحتمل في المستقبل، الناس يميلون إلى النسيان بسرعة».

وأشار العالم أن البلاد وضعت عددا كبيرا من السيناريوهات للتطور المحتمل للأحداث، وبين أن هذا الزلزال سيؤثر على اقتصاد تركيا بنسبة 35%، متابعا: «سيؤثر زلزال في بحر مرمرة على الفور على سبع مقاطعات يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، ومن الصعب حتى تخيل مقدار الضرر الذي سيحدث، سيؤثر الزلزال على سكان تيكيرداغ وجاناكالي ويالوفا وبورصة ومدن أخرى، الكارثة ستؤثر على المنطقة بأكملها، وستكون واسعة النطاق».

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