إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة تقوع، جنوبي بيت لحم، مؤكدًا انسحاب منفذي العملية، حسب ما نقلت وسائل الإعلام العبرية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم. وبدأ الجنود في ملاحقة المشتبه بهم ومسح المنطقة".

وأضافت مصادر إسرائلية أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، وأن قوات كبيرة تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنهم.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع".

موقع عملية إطلاق النار

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "عملية إطلاق نار إرهابية وقعت على مفرق تقوع، ما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجراح مباشرة ومواطنتين بشظايا".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن سيارة مسرعة أطلقت النار عند حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة إسرائيليين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) فقد "تم نقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته الصحية غير مستقرة".

وذكرت وسائل الإعلام أنه من بين المصابين مستوطن يبلغ من العمر 30 عاما، ومستوطنة تبلغ 14 عاما وكانت تجلس بجانبه في السيارة، بالإضافة إلى مستوطنة طفلة في التاسعة من عمرها.

وبحسب القناة "13" الإسرائيلية فإن المستوطن أصيب بالرصاص في الصدر، بينما أصيبت الطفلتان بإصابات طفيفة.

وشهدت الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين، تصعيدا إسرائيليا خلال الفترة الماضية.

اعتقال 4 فلسطينيين من نابلس وبيت لحم

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من محافظتي "نابلس" و"بيت لحم" ، شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، خلال اقتحام قوات الاحتلال، لمحافظة نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "ابو نجيم" في بيت لحم، واعتقلت شابا بعد تفتيش منزل ذويه.



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