بسبب الجفاف.. نتنياهو يقضي ليلة في المستشفى ويخضع لفحوصات طبية

ياسر رشاد - القاهرة - بعدما أمضى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليلته الماضية في المستشفى تحت الملاحظة بناء على توصية الأطباء، كشف مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، موعد خروجه من المستشفى وحالته الصحية.

وقال مكتب نتنياهو إنه "من المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم الأحد، بعدما أظهرت فحوص طبية إضافية خضع لها عدم وجود مشكلات"، وذلك بعد دخوله المستشفى للاشتباه في إصابته بالجفاف.

والسبت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "بحالة جيدة جدا" بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما أعلن مكتب المسؤول البالغ 73 عاما أنه سيقضي الليلة في المستشفى.

شعر بدوار خفيف

وقال مكتب نتنياهو إنه نقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه "في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إن رئيس الوزراء أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف: "اليوم (السبت)، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أن "الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفا أن "التقييم الأولي هو الجفاف".

كما ظهر نتنياهو في مقطع فيديو ليوضح تفاصيل ما حدث، معترفا بارتكاب خطأ أثر على صحته، قائلا: "بالأمس قضيت اليوم مع زوجتي في بحيرة طبريا تحت أشعة الشمس من دون قبعة ولا ماء. إنها ليست فكرة جيدة".

وأضاف: "الحمد للرب، أشعر أنني بحالة جيدة جدا".

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى وهو يبتسم، مقدما نصيحة للناس مفادها "الإكثار من شرب الماء خلال موجة الحر".

كما أظهرت صور جديدة رئيس الوزراء من المستشفى، أطل فيها الأخير باسماً ينصح الناس بشرب الماء بكثرة خلال موجة الحر.

إلا أن هذه الوعكة الصحية أثارت تساؤلات حول طبيعة الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة غيابه ومن ينوب عنه.

وفي حالة غيابه تختار الحكومة وزيرا بالوكالة من بين الوزراء في حال لم يكن أي من الوزراء يحمل لقب القائم بأعمال رئيس الحكومة رئيس الوزراء بالإنابة يدير الحكومة لمدة 100 يوم، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا حدث مع رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عندما تولى إيهود أولمرت رئاسة الحكومة بالإنابة بعد إصابة شارون بسكتة دماغية عام 2006.

ثم يشكل رئيس الدولة ائتلافا حكوميا جديدا بعد انتهاء الـ100 يوم، وإذا انتهت مدة المئة يوم يتولى رئيس الدولة عملية تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

كما يستطيع رئيس الوزراء إعلان بديل مؤقت له في حالة عدم قدرته على أداء مهامه.

أما إذا توفي رئيس الوزراء، فيختار مجلس الوزراء رئيسا مؤقتا حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

ووفقاً لموقع الكنيست، فإن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفن، يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكومة الحالية، كما أنه يقوم بمهام نتنياهو خلال بعض رحلاته الخارجية.

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