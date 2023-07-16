جامعة الأميرة نورة.. إجراءات القبول للعام الدراسي 1445

ياسر رشاد - القاهرة - اطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطالبات، دليل القبول والتسجيل بها للعام الجامعي 1445هـ، موضحة أن إجراءات القبول فيها بجانب الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض تبدأ من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات.

رابط دليل القبول لجامعة الأميرة نورة للعام الدراسي 1445

7 إجراءات هامة للقبول في جامعة الأميرة نورة

وتشمل إجراءات القبول في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التالي:

الدخول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض والاطلاع على الجدول الزمني للقبول الإلكتروني الموحد والالتزام بإجراءات ومواعيد القبول والاختبارات والمقابلات المعلنة. اجتيازأي اختبار أومقابلة تحددها الجامعة. إعلان المرشحات للقبول عبربوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض عن طريق المفاضلة بين المتقدمات، وفقا لمعايير القبول المعلنة وحسب ترتيب الرغبات، وتوفر المقاعد وشروط القبول في الكليات والطاقة الاستيعابية للجامعة. تأكيد القبول عبربوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات. إدخال بيانات الطالبات اللاتي تم تأكيد قبولهن عبربوابة القبول الإلكتروني الموحد في النظام الجامعي ومنحهن الأرقام الجامعية وإرسال رسائل نصية على هواتف المقبولات متضمنة الرقم الجامعي وكلمة المرور، وطريقة الدخول إلى النظام الأكاديمي والبريد الجامعي، كما يمكن للطالبة معرفة رقمها الجامعي عن طريق الدخول لحسابها في بوابة القبول الالكتروني الموحد. على الطالبة متابعة موقع عمادة القبول والتسجيل لمعرفة مواعيد اختبارتحديد المستوى للغة الإنجليزية ومنح البطاقة الجامعية وبطاقة الصراف الآلي. يقع ضمن مسؤولية الطالبة متابعة التعليمات والتنبمات الخاصة من خلال حسابها في بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات، وموقع الجامعة التي رشحت للقبول فيها.

جامعة الأميرة نورة.. البرامج المتاحة للقبول الموحد للطالبات بالرياض

وفي نفس السياق أعلنت جامعة نورة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فتح بوابة القبول الموحد للطالبات بالرياض، مطالبة الراغبات في التقديم الاطلاع على المعلومات والتخصصات والبرامج المتاحة من هنا.. http://rgu-admit.edu.sa

وشددت على أن القبول لكلية التمريض لعام 1445هـ مباشراً عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات لتخصصي التمريض والقبالة.

جامعة نورة.. التخصصات التي تتطلب مقابلة شخصية

ولفتت جامعة نورة أن التخصصات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبار في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات هي :