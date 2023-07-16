مندوب سوريا بالجامعة العربية يدعو إلى التدخل الفوري لحماية اللاجئين الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - خلال اجتماع الدورة ١١٠ لمؤتمر المشرفين بالجامعة العربيه

أكد قاسم محمد حسین رئيس الخليج 365 السوري أن سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد تدين بشدة ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وبناه التحتية، والاستمرار في بناء المستعمرات الاستيطانية .

ودعت الجامعة العربية الي أن تستعيد دورها في معالجة جميع القضايا العربية وأن تكون متنفساً للشعب العربي في حالة الحصار لا شريك به ، لذا يترتب عليها مسؤولية مخاطبة المجتمع الدولي من اجل التدخل الفوري لوقف الحصار والعدوان وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى مختلف مستوياتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع عام ١٩٦٧ وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، اضافة الي عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام ١٩٤٨ وما بعده وبذلك يتحقق السلام والعدل والأمن والاستقرار.



وأضاف خلال كلمته اليوم الأحد في اجتماع الدورة ١١٠ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في مصر بمقر الامانه العامه بالجامعة العربيه في القاهرة خلال الفتره من ٧/١٦ حتي ۲۰۲۳/۷/۲۱ بحضور السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وبعض ممثلي ووفود الدول العربيه بالجامعة إن اجتماعنا اليوم يأتي بالتزامن مع ظروف خطيرة للغاية حيث مازال شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض للحصار الجائر وللعدوان الإسرائيلي من خلال استمرار عمليات القتل والتدمير والإبادة وانتهاك المقدسات وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة في ٢٠٢٣/٥/٩ الذي خلف عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء وأكثر من منة جريح ودمرت أكثر من عشرين منزلاً وأيضاً العدوان المتواصل حتى يومنا هذا على جنين ومخيمها الذي شهد مؤخراً عملية عسكرية إسرائيلية دامية صادمة ومروعة دمرت المنازل وأرغمت الأهالي على المغادرة.

لافتا الي أن هذا العدوان شارك في أكثر من ثلاثة آلاف جندي ومئتي آلية عسكرية وعشرات الطائرات وأسفر عن استشهاد اثنا عشر فلسطينيا وعشرات الإصابات، كما وتشهد مناطق متفرقة في فلسطين المحتلة اعتداءات متنوعة بحق شعبنا الفلسطيني.

وتابع قائلا" أمام مؤتمرنا العديد من القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال ولكن علينا أن نتطرق بشكل مفصل إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث هاتان القضيتان اللتان تتعرضان للعديد من المحاولات البائسة من أطراف متعددة تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم لديارهم ".

وأشار الي إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين تحررت مخيماتهم من عصابات الكفر والإرهاب وفي مقدمتها مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني بفضل جيشنا العربي السوري البطل بعد أن عانت فيه العصابات الإرهابية المسلحة خراباً وتدميراً للمنازل ومنشآت الوكالة والبنى التحتية يتمنون الإسراع في إعادة بناء منشآتها التعليمية والصحية والإغاثية والشؤون الاجتماعية في مخيم اليرموك وتعويض الأهالي أسوة بمخيمي عين التل في حلب ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين من أجل استئناف عملها في المخيمين ويجب ألا ننسى الدور الذي قامت به حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من أجل دعم اللاجئين وبناء مخيماتهم المدمرة، حيث قامت الهيئة بعدة مشاريع لإعادة بناء البنية التحتية في المخيمات وكان آخرها مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحي.

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