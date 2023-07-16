الحصبة يحصد أرواح 31 طفلًا من جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في جنوب السودان، عن وفاة 31 طفلًا بمرض الحصبة، في خمس مقاطعات خلال الأسبوعين الماضيين.

أكدت الوزارة، أن الحالات الإصابة في تزايد بين العائدين واللاجئين الذين فروا إلى جنوب السودان من الصراع في السودان ويعيشون في ظروف إنسانية مأساوية.

ارتفع نسبة الوفيات في كل من مقاطعات ربكونا، وقويت، كوج، لير، ميانديت، بالإضافة الى مخيم النازحين ببانتيو.

فيما سبق، كانت وزارة الصحة أعلنت أن ولاية الوحدة، تفشي مرض الحصبة في مخيم "رورياه"، المؤقت، بعد تحديد 26 حالة كمؤشر مبدئي.

خلال الأسبوعين الماضيين، قالت الوزارة، أن نسبة الإصابة بالحصبة وصلت لأكثر من 800 حالة، في أكثر من مقاطعات.

أطلقت الوزارة حملة، تطعيم لأكثر من 9000 طفل في مخيم "رورياه"، المؤقت وميناء نياروب.

قال الدكتور دول بيم، المدير العام لوزارة الصحة، إن المؤسسات الحكومية والشركاء يخططون للقيام بحملات، تطعيم شاملة مرة أخرى للسيطرة على انتشار المرض.

وأضاف بيم، أننا أجرينا حملات تطعيم مخصصة للأطفال العائدون من الحرب السوداني، والتي تتراوح أعمارهم من خمس أشهر إلي 15 عامًا، ونعتقد أن هذا يدعمنا في السيطرة على تفشي المرض واستمراره ".

وأوضح أن الوزارة كانت تعتقد بعد التطعيم، سينخفض الحالات، ولكن الواقع أصبح مؤسف جدًا أن نفقد بناتنا وأولادنا الذين يموتون يوميًا بالحصبة ، نعم ، إنه يتزايد بشكل يومي ، لكن مع حملة التطعيم نأمل أن تتم السيطرة عليه قريبًا جدًا ".

مقاطعة ميانديت

قال جون قاتويج، مدير الصحة في مقاطعة ميانديت، إن سجلت المقاطعة 20 حالة إصابة بالحصبة ووفاة طفلين، ويتعالجه في مركز روبكواج الصحة، مبيناً أن المقاطعة ليست لديها القدرة لإجراء تطعيم لكل الاطفال .

وأضاف قاتويج، أن نريد زيادة حملات التطعيم ضد الحصبة، لحماية بناتنا وأولادنا والأطفال، مع زيادة توفير لقاحات شلل الأطفال للعائدين من السودان.

وأكد بأن الأطفال الذين نزحوا من الصراع في السودان، سيتم تطعيمهم ضد الأمراض الأخرى قريبًا.

وترصد "بوابة الخليج 365"، أبرز المعلومات عن مرض الحصبة والأعراض المصاحبة للمرض:

تظهر الأعراض المصاحبة لمرض الحصبة بعد 10- 12 يوما من التعرّض للفيروس.

وتشمل أعراض الحصبة:

الإصابة بالحمى

السعال الجاف

الزكام وإفرازات مخاطية غزيرة من الأنف

التهاب الملتحمة

أرجية حساسية زائدة للضوء

فيما يصاحب المرض أعراض أخرى منها ظهور النقاط صغيرة بيضاء اللون، ذات مركز أبيض مزرقة تظهر، عادة، داخل الفم، في الجهة الداخلية من الخدّين، وتدعى بُقـَع كوبليك

وظهور طفح في الجلد يتكوّن من بقع كبيرة حمراء اللون تتداخل أحيانا في بعضها البعض.

يبدأ مرض الحصبة غالبا، بظهور حمّى بسيطة حتى متوسطة،

ترافقها أعراض أخرى، مثل: سعال متواصل، زكام، تهيّج في العينين واحمرارهما "التهاب الملتحمة"، وأوجاع في الحلق بعد يومين أو ثلاثة تبدأ بقع كوبليك بالظهور، وهي العلامة الأكثر وضوحا على الإصابة بداء الحصبة.

عقب ذلك، ترتفع درجة حرارة الجسم أكثر، حتى تصل أحيانا إلى 40 أو 40.5 درجة مئوية. بالمقابل، يبدأ الطفح المتمثل بالبقع الحمراء الكبيرة بالظهور، عادة تبدأ في منطقة الوجه، على طول خط الشعر وما وراء الأذنين.

يثير الطفح حكّة بسيطة، تبدأ بالنزول الى أسفل منطقة الصدر والظهر، وفي النهاية إلى ما تحت الفخذ حتى أخمص القدم. بعد مرور أسبوع، تبدأ الأرجية بالاختفاء بنفس المسار الذي جاءت منه.