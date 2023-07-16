شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب: مشاركة الرئيس فى قمة نيروبي فرصة لتوضيح جهود مصر لصالح القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، بمثابة فرصة كبيرة لتوضيح جهود مصر الإقليمية والأفريقية والدولية فى دعم القضايا الأفريقية والدولية فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية كما يمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها على المستوى العالمى.

وأكد " الوليلى"، الأهمية الكبيرة لقمة قمة نيروبي والتى تكتسب أهمية كبيرة حيث تشهد عرض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد»، مشيراً الى أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة ستكون فى غاية الأهمية خاصة خاصة أن الرئيس السيسى هو الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

وقال النائب مجدى الوليلى إن الرئيس السيسى يحرص دائماً فى مثل هذه الفعاليات على إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الافارقة لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لقمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الرئيس الكيني ويليام روتو لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة في المجالات الاقتصادية.

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