شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة بالشيوخ تطالب الحكومة بزيادة وتيرة المسرح المتنقل فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الكاتب الصحفي محمود مسلم، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بزيادة وتيرة المسرح المتنقل في القرى والمحافظات النائية.

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 لقطاع السياحة والآثار، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومنح القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وتشمل الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية،كافة الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب، السياحة والآثار، المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصات اللجنة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام،تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.