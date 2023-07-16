انت الان تتابع خبر انتقاما من طليقها.. أم تقتل ابناءها الثلاثة في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام ان "الأم دست أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بالتسمم وفارقوا الحياة ثم أبلغت الشرطة أن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ".

وأضافت: "كشفت تحريات المباحث عدم صحة أقوال الأم وتبين قيامها بقتل أطفالها وتم ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة".



واشارت الوسائل العلامية الى ان " نيابة قسم ثان بسوهاج أمرت يوم الأحد تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة "ش.ف.أ" ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح" 10 سنوات بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال".