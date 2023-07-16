الاحتلال يُعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "تقوع" قرب بيت لحم، والتي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

وقبل ساعات، أصيب 3 مستوطنون إسرائيليون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، استهدفت سيارة في الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "عملية إطلاق نار وقعت على مفرق تكواع"، قائلا إنها أدت إلى إصابة رجل بجراح مباشرة، و"مواطنتين" بشظايا.

وأكد جيش الاحتلال أن عناصره تقوم بتمشيط المكان، بحثا عن منفذ الهجوم.

عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

وقال جيش الاحتلال إن "القوات تعتقل بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك المخرب المشتبه في تنفيذ عملية إطلاق النار التخريبية قرب بيت لحم في وقت سابق من الأحد".



وكشفت مصادر أن المتهم اعتقل قرب مستوطنة تقوع خلال تحصنه في أحد المساجد بها.

وكانت السلطات الاحتلال الإسرائيلية قد ذكرت أن مصابي العملية من بينهم فتاتان، مؤكدة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم. وبدأ الجنود في ملاحقة المشتبه بهم ومسح المنطقة".

وأضافت مصادر إسرائلية أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، وأن قوات كبيرة تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنهم.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع".

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "عملية إطلاق نار إرهابية وقعت على مفرق تقوع، ما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجراح مباشرة ومواطنتين بشظايا".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن سيارة مسرعة أطلقت النار عند حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة إسرائيليين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) فقد "تم نقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته الصحية غير مستقرة".

وذكرت وسائل الإعلام أنه من بين المصابين مستوطن يبلغ من العمر 30 عاما، ومستوطنة تبلغ 14 عاما وكانت تجلس بجانبه في السيارة، بالإضافة إلى مستوطنة طفلة في التاسعة من عمرها.

وبحسب القناة "13" الإسرائيلية فإن المستوطن أصيب بالرصاص في الصدر، بينما أصيبت الطفلتان بإصابات طفيفة.

وشهدت الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين، تصعيدا إسرائيليا خلال الفترة الماضية.

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