أوكرانيا: التهديد بشن هجوم روسي على محطة زابوريجيا لا يزال قائمًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية أندري يوسوف، اليوم الأحد، بأن التهديد بشن هجوم إرهابي روسي على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال يوسوف وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية: "التهديد بشن هجوم روسي على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا طالما أن القوات الروسية باقية هناك.

وأوضح أن الوضع داخل المحطة لم يتغير بعد ولم يتم تنفيذ أعمال إزالة الألغام هناك، قائلا إن "سياسة الابتزاز مستمرة ولن نقول إن هجوما إرهابيا هو سيناريو محسوم اليوم لكن هذا التهديد مستمر، طالما بقي الروس داخل هذه الأشياء المهمة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قصف تعرضت منطقة زابوريجيا التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها أمس السبت.

وأعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أمس السبت، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف روسي لقرية في منطقة زابوريجيا، في حين قال مسؤولون مدعومون من موسكو إن قوات كييف قصفت مدرسة هناك.

ويدور القتال في زابوريجيا منذ أشهر، وهي منطقة على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا ضمت موسكو العام الماضي جزءا منها، فيما لا تزال مدينة زابوريجيا عاصمة المنطقة تحت سيطرة كييف.