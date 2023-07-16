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الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي الأفريقي بنيروبي

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ياسر رشاد - القاهرة -  

يشارك وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي، بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية  في بيان  أن الوزير سيجدد، خلال هذا الاجتماع، حرص الجزائر على الاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الأفريقية.

 

كما سينقل الوزير الجزائري، بحسب البيان، التزام بلاده بالإسهام في توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية 2063، ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحرير اقتصادها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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