شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ شباب مصر باليوم العالمى لمهارات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب مصر وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمهارات الشباب، والذي يصادف يوم 15 يوليو من كل عام.

وأكدت التنسيقية أن الشباب المصري كان ولا زال يلعب دورًا فعَّالًا في بناء الوطن، مؤكدة استمرارها في دعم وتأهيل الشباب إيمانًا منها بدورهم في النهوض بالأوطان، وأنهم هم المستقبل وسواعد الأمة، وبهم تتقدم.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الى أنه يجب استمرار العمل على تأهيل الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لأنه لا يمكن بناء مصر الحديثة التي نحلم بها إلا من خلال كوادر وقوى شبابية مؤهلة.