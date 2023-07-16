انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة اعتقال محافظ نينوى في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الديوان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لا صحة على الاطلاق لما تناقلته بعض الصفحات المأجورة وجماعة النسخ واللصق حول الخبر".

وكانت قد تناولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، انباء عن اعتقال محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري في مطار بغداد الدولي من قبل قوة من هيئة النزاهة، وهو الأمر الذي تم نفيه من ديوان المحافظة.

