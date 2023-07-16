انت الان تتابع خبر التعليم تعلن فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تعلن الوزارة افتتاح استمارة التقديم للطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية للفروع (علمي - احيائي - تطبيقي – أدبي - مهني) للقناتين (العامة - ذوي الشهداء) للقبول في المعاهد على وفق التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2024/2023".



وأضافت: "وحدد يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/15 آخر موعد للتقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ".