5 ملايين يورو تعرقل انتقال لاعب عربي لباريس

وطلب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، من إدارة ناديه التعاقد مع الحارس المغربي، وأحد أفضل 3 حراس في العالم العام الماضي.

وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن باريس قدم عرضا بقيمة 15 مليون يورو لإشبيلية، من أجل ضم ياسين بونو، خلال الصيف الحالي.



وأشار التقرير، إلى أن إشبيلية يرفض الاستماع لأي عرض يقل عن 20 مليون يورو، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين.

ويسعى إنريكي لضم بونو، نظرا لتميزه في بناء اللعب بقدمه، من أجل منافسة الإيطالي جيانلويجي دوناروما على التواجد في التشكيل الأساسي.

ويمتد عقد بونو مع إشبيلية حتى 30 حزيران 2025، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو.