انت الان تتابع خبر 5 ملايين يورو تعرقل انتقال لاعب عربي لباريس والان مع التفاصيل
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2023-07-16 | 18:28
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أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، أن إشبيلية رفض عرضا من باريس سان جيرمان، لضم حارسه المغربي ياسين بونو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وطلب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، من إدارة ناديه التعاقد مع الحارس المغربي، وأحد أفضل 3 حراس في العالم العام الماضي.
وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن باريس قدم عرضا بقيمة 15 مليون يورو لإشبيلية، من أجل ضم ياسين بونو، خلال الصيف الحالي.
وأشار التقرير، إلى أن إشبيلية يرفض الاستماع لأي عرض يقل عن 20 مليون يورو، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين.
وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن باريس قدم عرضا بقيمة 15 مليون يورو لإشبيلية، من أجل ضم ياسين بونو، خلال الصيف الحالي.
وأشار التقرير، إلى أن إشبيلية يرفض الاستماع لأي عرض يقل عن 20 مليون يورو، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين.
ويسعى إنريكي لضم بونو، نظرا لتميزه في بناء اللعب بقدمه، من أجل منافسة الإيطالي جيانلويجي دوناروما على التواجد في التشكيل الأساسي.
ويمتد عقد بونو مع إشبيلية حتى 30 حزيران 2025، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو.
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