بالصور.. مرقد الإمامين العسكريين يتشح بالسواد

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لمرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) وهو يتشح بالسواد ايذاناً بحلول محرم.

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.