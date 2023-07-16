انت الان تتابع خبر في كركوك.. اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة الاتحادية، الاحد، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية وفي اطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإرهابية، تمكنت قطعات اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن المعتقل "كان يعمل بصفة مقاتل ما يسمى لواء سلمان الفارسي فرقة القادسية تم القبض عليه في منطقة (طكطاكة) بناحية الرياض في كركوك والصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤) إرهاب".