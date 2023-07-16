لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.. السعودية واليابان توقعان 26 اتفاقية ومذكرة مشتركة

المنامة - ياسر ابراهيم - وقعت السعودية واليابان، الأحد، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة في مجالات متعددة تتنوع بين الطاقة المتجددة، والفضاء والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك على هامش زيارة بدأها وفد ياباني اقتصادي وسياسي، برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى السعودية.



وذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحفي عقده مع الوفد الياباني، أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة، "ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسع من دائرة الشراكة التجارية بين قطبين رئيسين (طوكيو والرياض).



ووسعت المملكة من علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الخارج، ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى توسيع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، الذي يعد حاليا أكبر مصدر للدخل للسعودية.



وتعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لليابان بحسب وزير الاستثمار السعودي، الذي قال: "الاتفاقيات مع اليابان، ستدفع بالشراكة الاقتصادية لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة".



من جانبه، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إن زيارته للسعودية، تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية معها، مؤكدا أن الرياض تعد شريكا استراتيجيا مهما لطوكيو.



وذكر أن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، مضيفا: "سيتم العمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030".



وبدأ كيشيدا ووفد مرافق له اليوم، زيارة رسمية إلى السعودية وتستمر لاحقا لتشمل كلا من الإمارات وقطر يومي 17 و 18 يوليو/ تموز الجاري.

المصدر: الأناضول