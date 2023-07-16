وفاة 4 أشخاص وفقدان 10 آخرين جراء فيضانات ضربت بنسلفانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وفقد ما يصل إلى عشرة آخرين بعد فيضانات مفاجئة وهزت أمطار عدة بوصات جنوب شرق بنسلفانيا خارج فيلادلفيا ليلة السبت، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

فيضانات ضربت بنسلفانيا

وقال مسؤولون إن نحو أربع بوصات من الأمطار فى الساعة كانت تتساقط فى مقاطعة باكس خلال قلب العاصفة فى حوالى الساعة 5:30 مساءً. قال دين يوفينو من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هطول المزيد من الأمطار فى ساعتين يزيد عن معدل سقوط الأمطار فى مدينة لاس فيغاس فى غضون عام.

كانت الفيضانات شديدة لدرجة أنها أغرقت السيارات بأشخاص بداخلها بالفعل ، وهو ما قال مسؤولو المحافظة إنه تسبب فى وفاتهم وفقدان أسرة أخرى.

تم العثور على امرأتين ورجل ميتين فى منطقة معبر واشنطن فى منطقة أبر ماكفيلد. ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الرابع المتوفى.

قال مسؤولون فى أبر ماكفيلد إن المفقودين الباقين يشملون أسرة مكونة من أربعة أفراد ، طفل يبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر.

وقالت ميريديث باك ، قائدة مقاطعة باكز ، إنه من المرجح أن يرتفع الرقم، وقالت لصحيفة فيلادلفيا انكوايرر: 'عدد القتلى يمكن أن يرتفع'. 'إنها البداية فقط ، للأسف'.

هناك الكثير من عمليات إنقاذ المياه تحدث الآن، وأضافت أن هناك الكثير يحدث.

وأشار إلى أن قرب المقاطعة من نهر ديلاوير جعلها 'منطقة إشكالية' للفيضانات والفيضانات كانت مركزة عليها بشكل ضيق.

فى ذروة العاصفة ، أعلنت إدارات الشرطة المجاورة أنها تساعد فى عمليات البحث والإنقاذ لمن فقدوا فى الفيضانات.

وقالت الشرطة فى أبر ماكفيلد فى منشور على فيسبوك إن الكثير من المدينة سقط ضحية للفيضانات.

وكتبوا 'نعتذر عن عدم إطلاعك على آخر المستجدات'. لقد كنا نتعامل مع مهام البحث والإنقاذ. هناك العديد من الأماكن فى البلدة التى غمرتها المياه.