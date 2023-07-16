رئيس كينيا يدعو الاتحاد الإفريقي بالتركيز على الإصلاح

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وليام روتو، رئيس دولة كينيا، الاتحاد الإفريقي بضرورة النظر والتركيز على الاستقلال والإصلاح المالي للجهاز، على هامش الاجتماع التنسيقي الخامس للأتحاد الإفريقي في منتصف العام في نيروبي.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبولا تينوبو رئيس دولة نيجيريا، وماكي صال رئيس السنغال، وإسماعيل جيله رئيس جيبوتي، وعلي بونغو رئيس الجابون وموسي فقي رئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي العثمان الغزالي رئيس دولة جزر القمر، ولفيف من المعنيين بالشأن الأفريقي.

وقال روتو، خلال ترأسه الاجتماع، إن كان هدف زعماء القارة السمراء، دائمًا تدور حول السيادة والوكالة"، مؤكدًا بأن هدف القمة معالجة القضايا الحاسمة للتكامل الأفريقي وتقسيم العمل.

وأضاف أننا نركز علي الاعتماد المزمن حتى على الشركاء ذوي النوايا الحسنة، يتعارض مع تطلعات الاستقلال والسيادة والوكالة، ولذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نأخذ بجدية التوصيات التي قُدمت من أجل جعل منظمتنا منظمة تقف على الأقدام ، ومنظمة تمول من قبلنا ".

وفقًا لـ A.U. الأرقام ، فإن أقل من 40٪ من الدول الأعضاء تدفع مساهماتها السنوية للمؤسسة.

وأشار الرئيس روتو، إلى عبء الديون الذي تتحمله العديد من الدول في القارة ، داعيةً إلى نظام مالي أكثر عدلاً وجد تقرير للأمم المتحدة أن الدول الأفريقية هي مقترضات محرومة مقارنة بالدول الأوروبية الأكثر ثراءً.

قال أنطونيو غويترش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن قارتنا تدفع في أي مكان ما يصل إلى ثمانية أضعاف ما يدفعه إخواننا وأخواتنا في أي مكان آخر، موضحًا بأن ومن العدل أن يكون لدينا آلية تمويل تعامل الجميع على قدم المساواة."

ثمن الرئيس الكيني ويليام روتو، رئاسة وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية.

وقال خلال كلمته في قمة “نيباد” التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، إن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة خلال فترة ترأسه لجنة الرؤساء والحكومات وأدى عمله بشكل فعال، وساعد "نيباد" على تحقيق إنجازات رائعة خاصة في أجندة 2063، فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري الاقتصادي.

وجه الشكر إلى السيسي على استضافة قمة المناخ "COP27"

ووجّه الشكر إلى الرئيس السيسي، لنجاحه في استضافة قمة المناخ "COP27"، والخاصة بالميثاق المناخي للأمم المتحدة في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي عرضت للعالم صوتا موحدا إفريقيا مثمرا، وساهمت في حل أكبر تحدٍ وجودي يواجه الإنسانية، والمتمثل في التغير المناخي.

وأكد أنّ أفريقيا هي القارة المستقبلية الخضراء، موضحًا: "عازمون على قيادة القارة باعتبارها مساهما لحل المشكلات العالمية، وعلينا أن نتحد لنضع حلولا فعالة وننفذها معا، لمواجهة تحديات القارة السمراء، والنهوض بها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا وغيرها".