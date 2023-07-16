أنصار المعارضة في السنغال يقرعون القدور بسبب سونكو

ياسر رشاد - القاهرة - قاد زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو، مظاهرة سلمية بقرع الأواني والمقالي، بعد أن منعت السلطات مسيرة لتأكيد علنا أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ظهر سونكو ، الذي كان يرتدي الزي الأحمر في إشارة إلى الغضب ، خارج منزله مساء السبت لبدء الاحتجاج ، وكان يقرع الأواني "بشكل رمزي" لعدة دقائق.

وقال بيان حزبي، إن الرجل البالغ من العمر 49 عامًا قد "تم التصويت عليه يوم الخميس (13 يوليو)، بالإجماع كمرشح PASTEF-Patriots للانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024".

و احتجز سونكو من قبل قوات الأمن في منزله في داكار منذ 28 مايو، ويأتي ترشيحه على الرغم من الأسئلة العالقة حول أهليته بسبب الإدانات الجنائية وأحكام السجن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الكثير من الأشخاص انضموا إلى الاحتجاج الصاخب في عدة أحياء بالعاصمة دكار وبلدات رئيسية مثل زيغينشور في الجنوب وماكي في الوسط.

في منطقة Parcelles Assainies في داكار ، شارك مؤيد سونكو مالك ديديو "لإرسال رسالة سلام ... لإظهار التعاسة لما تفعله الدولة ضد سونكو لأنه غير قانوني" ، على حد قوله.

حفل الأواني والمقالي



وكان حاكم دكار قد منع مسيرة ترشيح الحزب ، والتي كانت مقررة بعد ظهر السبت ، بسبب "خطر الإخلال بالنظام العام".

وقال سونكو لأنصاره إنه سيتم اختيار "موعد آخر،. ودعا إلى "حفل القدور والأبواق والمفرقعات النارية" يوم السبت، للتعبير سلميا عن الرفض ودعوة الرئيس ماكي سال "لمغادرة منصبه بسلام".

وقال سونكو ليلة الجمعة ، داعياً أنصاره إلى ارتداء الأحمر احتجاجاً على ذلك: "يحاول ماكي سال القضاء على PASTEF ومنعي من ترشيحي للرئاسة".

لقد أوجدت الشخصية المثيرة للجدل أتباعًا شغوفًا بين شباب السنغال الساخطين ، وشن حملة نارية ضد سال ، الذي يرسمه على أنه ديكتاتور فاسد ومحتمل.

وحذر سونكو من "فوضى لا توصف" إذا مُنع من الترشح لمنصب أعلى.

وأثارت إدانته في مايو ويونيو اشتباكات دامية بين أنصاره وقوات الأمن ، مما أدى إلى أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ سنوات.

في 8 مايو ، حكمت محكمة الاستئناف على سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير ، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الحكم ، الذي يمكن استئنافه أيضًا أمام المحكمة العليا ، يجعله غير مؤهل.

في 1 يونيو ، تم الحكم على سونكو أيضًا بالسجن لمدة عامين بعد محاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على عاملة صالون تجميل.