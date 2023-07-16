أوكرانيا: الوضع شرق البلاد لا يزال متوترًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، اليوم الأحد، أن الوضع شرقي البلاد لا يزال متوترا.

وقال ماليار عبر تطبيق تليجرام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يوكينفورم الأوكرانية لا يزال الوضع في شرق أوكرانيا متوترا، تقوم القوات الأوكرانية بالدفاع في اتجاه خاركيف، بينما تتقدم وتصد روسيا في مناطق معينة في اتجاه دونيتسك".

وتابع: على مدى يومين متتاليين، كانت روسيا تنفذ بنشاط عمليات هجومية في منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركيف.

وأوضح أن معارك شرسة جارية ومواقف الأطراف تتغير ديناميكيًا عدة مرات في اليوم، مشيرا إلى أنه في اتجاه باخموت تتقدم قوات الدفاع الأوكرانية تدريجيا على وجه الخصوص، هناك تقدم يومي على الجانب الجنوبي حول باخموت.

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول الاحتفاظ بمواقعها على الجانب الشمالي، لكن روسيا تهاجم.

وأضاف نائب وزر الدفاع الأوكراني: "تواصل القوات الروسية العمليات الهجومية في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا، لكن المدافعين الأوكرانيين يوقفونهم بشكل فعال.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق اليوم - إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بـ7 طائرات بدون طيار وقاربين مسيرين على أهداف بالقرب من مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم.

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا

وقال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا بشأن الوضع في أوكرانيا غدا الاثنين، بحضور كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.

وكتب بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية - "غدا الـ 17 من يوليو، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب البعثة البريطانية".. مضيفا أن الجلسة ستشهد حضور حشد كبير لكبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.