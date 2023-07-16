مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول الوضع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا بشأن الوضع في أوكرانيا غدا الاثنين، بحضور كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.

وكتب بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية - "غدا الـ 17 من يوليو، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب البعثة البريطانية.. مضيفا أن الجلسة ستشهد حضور حشد كبير لكبار الدبلوماسيين من عدد من الدول.