«البيت الأبيض» يطلق استراتيجية وطنية لمواجهة الحر

ياسر رشاد - القاهرة - استغل البيت الأبيض موجة الحر الحالية للإعلان عن «استراتيجية وطنية للحرارة»، وقال الرئيس جو بايدن فى بيان إن «الملايين من الأمريكيين يتأثرون بموجات الحر الشديدة التى تزداد شدتها وتواترها ومدتها بسبب تغير المناخ».

ويؤكد العلماء أن ظاهرة الاحترار العالمى المرتبطة باعتماد البشرية على الوقود الأحفورى هى المسئولة عن تكاثر واشتداد موجات الحرارة فى العالم.

وتأتى الموجة الحارة فى الولايات المتحدة بعد أن كشف خدمة مراقبة المناخ فى الاتحاد الأوروبى، إن العالم شهد خلال شهر يونيه طقسا أشد سخونة على الإطلاق الشهر الماضى.

ومن المرجح أيضاً أن يصل وادى الموت الشهير فى كاليفورنيا، وهو أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، إلى قيم جديدة اليوم الأحد، مع احتمال ارتفاع الزئبق إلى 130 درجة فهرنهايت 54 درجة مئوية.

وفى نهاية الأسبوع الماضى، تسببت درجات الحرارة المرتفعة فى مقتل 10 مهاجرين على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، وفقاً لدوريات الحدود,وأصدرت مقاطعة ماريكوبا، أكثر مقاطعات أريزونا اكتظاظاً بالسكان، تقريراً أحصى 425 حالة وفاة بسبب الحر فى صيف عام 2022، بزيادة 25% عن العام السابق.

ودقت السلطات ناقوس الخطر منذ أيام، ونصحت الناس بتجنب الأنشطة فى الهواء الطلق فى النهار وأن يكونوا على أهبة الاستعداد بحثاً عن علامات الجفاف، والتى يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة فى درجات الحرارة هذه.

فى الوقت ذاته شهدت أوروبا خلال اليومين الماضيين درجات حرارة مرتفعة، فى وقت أحكمت الموجة الحارقة «سيربيوس» قبضتها على جنوب أوروبا، حيث تتوالى التحذيرات من خطر التعرض للشمس.

ويتوقع أن تواصل درجات الحرارة فى إيطاليا وتقول الأرصاد الجوية إن الحرارة فى البلاد ستكون غدا أعلى بـ12 درجة مئوية من معدلها خلال هذا الوقت من العام.

وأصدرت 5 مدن فى جزيرة صقلية بالجنوب الإيطالى تحذيرات جديدة للسكان بشأن الخروج فى منتصف النهار.

وكانت وزارة الصحة فى إيطاليا قد أصدرت التحذير نفسه فى 10 مدن، من بينها العاصمة روما الجمعة.

وفى قبرص، أصدرت السلطات تحذيراً أحمر اللون، دعت فيه السكان إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر وتجنب استخدام أى آلة تؤدى إلى اندلاع حرائق.

وفى العاصمة نيقوسيا، لجأ أكثر من 20 من كبار السن إلى مأوى من الحرارة خصصته السلطات لمواجهة موجات الحر فى الصيف.

ويأتى ذلك عقب تجاوز درجات الحرارة فى اليونان حاجزالأربعين درجة مئوية، وهو ما جعل السياح فى حالة من الغضب بعد إغلاق الأكروبوليس، المعلم السياحى الأبرز فى العاصمة أثينا.

وفى إسبانيا، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية فى 12 منطقة على الأقل من أصل 17 منطقة فى البلاد. والأربعاء وصلت الحرارة فى بلدة ألبوكس جنوب شرقى البلاد إلى 45 درجة مئوية.