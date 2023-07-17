اخبار العالم

الزوراء يهزم الكرخ ويضمن المركز الثالث في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الزوراء يهزم الكرخ ويضمن المركز الثالث في الدوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461796-638251375175314748.jpg

2023-07-16 | 23:00

الزوراء يهزم الكرخ ويضمن المركز الثالث في الدوري

المصدر:

408 مشاهدة

تمكن فريق الزوراء، من هزيمة نظيره الكرخ بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وسجل للزوراء عباس قاسم في المباراة التي اقيمت على ملعبه في بغداد.

 

وبهذا الفوز يكون قد ضمن المركز الثالث قبل جولة من نهاية الدوري بعد أن رفع رصيده الى 67 نقطة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا