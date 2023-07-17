الزوراء يهزم الكرخ ويضمن المركز الثالث في الدوري

تمكن فريق الزوراء، من هزيمة نظيره الكرخ بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وسجل للزوراء عباس قاسم في المباراة التي اقيمت على ملعبه في بغداد.

وبهذا الفوز يكون قد ضمن المركز الثالث قبل جولة من نهاية الدوري بعد أن رفع رصيده الى 67 نقطة.