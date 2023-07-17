انت الان تتابع خبر الزوراء يهزم الكرخ ويضمن المركز الثالث في الدوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461796-638251375175314748.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-16 | 23:00
المصدر:
408 مشاهدة
تمكن فريق الزوراء، من هزيمة نظيره الكرخ بهدف نظيف في الدوري الممتاز.
وسجل للزوراء عباس قاسم في المباراة التي اقيمت على ملعبه في بغداد.
وبهذا الفوز يكون قد ضمن المركز الثالث قبل جولة من نهاية الدوري بعد أن رفع رصيده الى 67 نقطة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا