انت الان تتابع خبر بعد بيان سابق.. النقل تكشف عن موقف جديد يخص "خور عبد الله" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة النقل، احترامها لقرارات مجلس الأمن، وذلك بعد بيان سابق لها كشفت عن تحرك بشأن "خور عبد الله".

وقالت النقل في بيان، "يؤكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي"، نافيا "حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله".



وقال السعداوي في البيان إن "المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة، وتعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة".

وكشف وزارة النقل في بيان سابق، عن تحركها على القناة الملاحية في خور عبد الله، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا للطعن بقرار لمجلس الأمن.

وخور عبد الله يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.