انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 74.90 دولار للبرميل.وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.

قال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف يوم الخميس في حقلي الشرارة والفيل استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا.

وظل حقل 108 مغلقا. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وقال مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو تموز، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

