انت الان تتابع خبر غوغل يحتفل بالملحنة السودانية أسماء حمزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزين واجهة "غوغل" رسم يجسد الموسيقية السودانية وهي تعزف على آلة العود مرتدية الزي الشعبي ذي اللون الأزرق وممسكة بيدها بـ"نوتة" موسيقية.

وكانت أسماء حمزة، التي رحلت عن عالمنا عام 2018، من بين الفائزين في مسابقة "ليلة القدر الكبرى" الموسيقية في 17 تموز عام 1997.



وأضاف أن هذا الفوز كان نقطة تحول في حياة الموسيقية السودانية التي ولدت عام 1932، وساهم في منحها التقدير والاهتمام في مجال يسيطر عليه الذكور.

وكانت أسماء تعشق الموسيقى منذ صغرها وتحلم بأن تصبح يوما ما مطربة، لكن أحبالها الصوتية لم تساعدها في تحقيق حلمها، لذلك شرعت في التصفير.

