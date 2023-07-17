انت الان تتابع خبر بعد تغيير وقته.. البصرة تعيد العمل بالدوام الرسمي (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ البصرة أسعد العيداني، وحصلت عليها الخليج 365، "لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى الصلاحيات المخولة، تقرر، إعادة العمل بالدوام الرسمي من الساعة (الثامنة صباحاً) وحتى الساعة (الثالثة بعد الظهر) ابتداءً من يوم الاحد المصادف 23/7/2023".



وأكد العيداني وفق الوثيقة، "العل بالضوابط الخاصة بالإعفاءات من البصمة الصباحية والمسائية لجميع الموظفين".