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المباشرة بإطلاق رواتب الموظفين للشهر الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي 2023، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".

ودعت الوزارة وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، الى "استكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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