الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تُعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الهيئة العامة للمنافسة (GAC) في السعودية، محركات بحث جوجل، بعدما أعنت عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري .

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أن العمل سيكون، بمقر الهيئة؛ في مدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه كامل التفاصيل:

المسميات الوظيفة :-

1- رئيس وحدة التخطيط المالي والتقارير.

2- أخصائي قانوني.

3- اقتصادي أول.

أولًا: رئيس وحدة التخطيط المالي والتقارير.

المسؤوليات الوظيفية:

تطوير عمل ومنهجية وسياسات الشؤون المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ومعايير القطاع العام من أجل تنفيذها بكفاءة وفعالية؛ لتحقيق الاتساق والانسجام في تطبيق الأنشطة والممارسات المرتبطة بها.

الإشراف على توقعات العائدات من قنوات الإيرادات الحالية والمحتملة لاقتراح محركات نمو جديدة وتحسينات للنموذج المالي.

الإشراف على الأنشطة المالية وتزويد كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة بالبيانات والتقارير الصحيحة والدقيقة في المواعيد المحددة بخصوص الوضع والتوجه المالي وتحليل المخاطر المالية.

الإشراف على إعداد البيانات والوثائق والكشوفات والتقارير المالية بما يتوافق مع التعليمات والممارسات الحكومية المعتمدة لتعزيز توافقها مع المعايير المعتمدة لإعداد التقارير المالية والتطبيق المناسب للعمليات وتجنب أي مخالفات.

الإشراف على إعداد التقارير والبيانات التحليلية وتوفيرها للديوان العام للمحاسبة والجهات الرقابية الأخرى للرد على استفساراتهم بالأوقات المحددة.

الإشراف على إعداد الموازنات التقديرية بما يتضمن موازنة الوحدات التنظيمية بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية لتعزيز التخطيط المالي الفعّال.

متابعة إجراء المطابقات الشهرية والإشراف على المناقلات بين بنود الميزانية في حال عدم توفر اعتمادات مالية في بعض البنود لتعزيزها.

الإشراف على تنفيذ الارتباطات المالية على البنود المعتمدة في الميزانية.

الإشراف على إعداد الحساب الختامي والتحليل المالي لتوضيح مركز الهيئة المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية بما فيها الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية.

طريقة التقديم:

– وأشارت الهيئة العامة للمنافسة، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على الوظائف المتاحة بالهيئة من خلال الرابط هنا .