شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يفتتح عددا من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدي كيانات التحالف بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية عدد من المشروعات التنموية بقري محافظة أسوان وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثراستحقاقاً بجميع محافظات الجمهورية، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً .

شملت الاحتفالية افتتاح مسجدي الكويت والتقوي ووحدة تنقية مياه الشرب بقرية بلانة بمركز نصر النوبة ، وكذلك الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى لمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بنجع الغلالاب بقرية غرب أسوان، بجانبتوزيع مراكب صيد حديثة لأهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو باستثمارات خيرية تنموية بلغت 10 ملايين جنيه.

حضر الاحتفالية الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والدكتورة سارة المطيرى مدير المكتب الكويتىللمشروعات الخيرية بالقاهرة.

في هذا الصدد قال مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن الاحتفالية تضمنت إفتتاح مسجد الكويت، والذى تم تشييده من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية على مساحة 140 م2 ، ويسع 400 مصلى ، بجانب إفتتاح مسجد التقوى بعد رفع كفاءته وإعادة إعماره على مساحة 150 م2 ، ويسع 420 مصلى، وكذلك افتتاح محطة تنقية مياه الشرب سعة 21.5 لتر مكعب / يوم لخدمة أهالى قرية بلانة بنصر النوبة ، بالإضافة إلى توزيع 24 مركب صيدحديثة بمستلزماتهم علي صغار الصيادين من أهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو فضلاً عن اطلاق " مركز إستدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية "الذى يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات النوبة ، مع تدريب السيدات المعيلات على أحدث تقنيات العمل وتزويدهم بأحدث الادوات وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية بالقاهرة بما يساهم فى تأمين مصدر دخل لهم واستثمار مهاراتهم في تطوير حرفهم .

وأشار زمزم إلي أن إختيار قرى أسوان لتنفيذ تلك المشروعات التنموية جاء لكونها من أكثر القرى احتياجاً علي مستوي الجمهورية، وكذلك إختيار مشروع مراكب الصيد لملائمته طبيعة النشاط الإقتصادي الأكثر انتشاراً داخل القري المستفيدةوالمشاطئة لنهر النيل .

كما أكدت الدكتورة سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة علي أن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بقري اسوان تٌعد هدية من الشعب الكويتي لأشقائهم المصريين كما تأتي ضمن إستراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات الفئات الاولي بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت من قبل بإعادة إعمار وتطوير المنازل المتهالكة بقري الشهامة والمنصورية ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما قامت بإطلاق عدد كبير من القوافل الطبية للقرى المتضررة من السيول وكذلك التي تضررت من جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاونوالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما قامت بجانب اطلاق مبادرة " قدم صحيح " لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى من غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسوان.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثراحتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.