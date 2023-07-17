شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

جاء فيها:

فخامه السيد الرئيس

عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد

يطيب لي ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1445 هـ أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات، متمنياً لسيادتكم موفور الصحة والعافية.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة.

حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية".